Scorn: un assaggio della soundtrack e dell'artbook della Deluxe Edition

A poco meno di due mesi dal lancio di Scorn, i ragazzi serbi di Ebb Software si sono fatti risentire per offrirci qualche nuovo dettagli sull'atteso horror biomeccanico.

Oltre ad aver fornito una stima della durata della campagna principale di Scorn, gli sviluppatori hanno anche messo a disposizione un assaggio della colonna sonora e dell'artbook, due contenuti che saranno inclusi in formato digitale nella Deluxe Edition di Scorn, in vendita esclusiva su Steam ed Epic Games Store.

L'OST conterrà oltre due ore di melodi ipnotizzanti, con tracce composte da Aethek e Lustmord. Per il momento, potete godervi una composizione del primo dei due, intitolata Encapsuled e lunga ben 8 minuti. L'artbook, dal canto suo, includerà ben 192 pagine ricche illustrazioni digitali, che forniranno uno spaccato piuttosto ampio sul grottesco universo biopunk di Scorn. Aspettatevi immagini concettuali, disegni di progettazione, armi, creature e molto altro. In calce, trovate un'anteprima della pagina 98, con tre disegni delle ambientazioni. L'artbook è disponibile al preordine anche in edizione fisica al prezzo di 50 dollari su Amazon.com.

La Deluxe Edition di Scorn si trova attualmente in offerta preordine a 44,99 euro su Steam ed Epic Games Store. La promozione termina al lancio del 21 ottobre, dopodiché il prezzo salirà a 49,99 euro. Su Xbox Series X|S, precisiamo, è disponibile alla prenotazione solamente l'edizione base da 39,99 euro (la stessa che finirà anche in Game Pass per PC e console fin dal day-one).