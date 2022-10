Scorn: i benefici di FSR 2.0 nei test di Digital Foundry su Xbox Series X/S

Il supporto a FSR 2.0 sui kit di sviluppo di Xbox Series X/S da giugno ha consentito a Ebb Software di servirsi di questa tecnologia di upsampling sin dal lancio di Scorn. Digital Foundry ha perciò colto l'occasione per mettere alla prova la versione console di AMD FidelityFX Super Resolution 2.

Ciò che emerge dalle prove condotte dagli esperti giornalisti del collettivo di Digital Foundry sono le grandi opportunità garantite dall'implementazione su console delle tecnologie di upscaling e upsampling già ampiamente apprezzate in ambito PC gaming con soluzioni come quella rappresentata dal DLSS di NVIDIA, impossibile da adottare su console Sony e Microsoft (in funzione dell'architettura hardware basata su AMD) ma al centro delle numerose indiscrezioni sulle potenzialità future delle specifiche di Nintendo Switch Pro.

Stando a quanto descritto dai redattori della 'fonderia tecnoludica' legata a Eurogamer.net, FSR 2.0 consente all'utenza Xbox Series X di godere di un'esperienza visiva del tutto rapportabile a quella offerta da Scorn su PC in 4K con preset grafici impostati al massimo. Anche la 'sorella minore' Xbox Series S se la cava egregiamente, mantenendo i 60fps con risoluzione 1080p e Temporal Anti Aliasing attivato.

L'utilizzo di tecnologie come FSR 2 potrebbe scongiurare il ritorno dei giochi a 30fps su PS5 e Xbox Series X preconizzato di recente da Richard Leadbetter di Digital Foundry? In attesa di scoprirlo, vi consigliamo di rimanere sulle nostre pagine per leggere la recensione dell'horror Scorn a firma di Giulia Martino.