Scorn: un breve trailer ne svela la finestra di lancio

È arrivato a sorpresa nel corso della serata un nuovo e breve trailer dedicato a Scorn, l'esclusiva Microsoft che, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, torna a mostrarsi per annunciare la finestra di lancio definitiva.

Il trailer pubblicato sui social dal team di sviluppo, che ci mostra alcune delle ambientazioni disturbanti che potremo esplorare nel corso dell'avventura dalle tinte horror, conferma infatti che il gioco arriverà nel mese di ottobre 2022, ovvero tra meno di un anno. Questa conferma è probabilmente arrivata con l'obiettivo di placare la sete di notizie non solo da parte dei fan, ma anche e soprattutto da parte di coloro i quali hanno finanziato il progetto su Kickstarter.

Proprio qualche settimana fa, infatti, Scorn è stato al centro di una polemica per via di un post pubblicato dagli sviluppatori sulla piattaforma di raccolta fondi, dal momento che il tono utilizzato dal team non è andato giù a tutti coloro i quali hanno creduto nel progetto e hanno deciso di investire piccole o grandi cifre.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, poiché gli sviluppatori hanno deciso di volersi concentrare sull'hardware di nuova generazione e sfruttarlo nel migliore dei modi.