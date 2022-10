Scorn: come cambiare le armi e scegliere la migliore in ogni situazione

Scorn, l'opera prmima di Ebb Software, è finalmente disponibile su PC e Xbox Series X|S. Ispirato dall'immaginario di H.R Giger, il gioco è incentrato sulla risoluzione di vari puzzle ambientali, senza per disdegnare sezioni più action: ecco come cambiare arma in Scorn.

Per poter selezionare un altro strumento è sufficiente premere Y su console o le frecce direzionali, e il tasto I o i diversi numeri su PC. Si tratta di un ordine che sarà utile più andrete avanti nel gioco, quando cioè la gestione delle risorse diventerà più impellente e i nemici più pericolosi. Siate preparati ad affrontare ogni ostacolo.

Scorn è un titolo molto particolare, dove ogni azione del nostro personaggio è accompagnata da un'animazione spesso lunga e complessa: questo vale anche per il proprio armamentario, che richiede un tempo non indifferente per completare il comando richiesto. Prestate quindi attenzione al tempismo con cui effettuato il cambio, così da evitare spiacevoli inconvenienti proprio durante un combattimento.

H.R Giger è stato un'artista visionario, in grado di ispirare molte delle storie sci-fi più celebri di sempre: ecco il nostro speciale su Scorn e l'arte di H.R Giger. Se invece volete conoscere il nostro giudizio sul titolo di Ebb Software, date un'occhiata allarecensione di Scorn.