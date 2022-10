Scorn: disponibile il preload del disturbante horror, ecco quanto pesa

Siamo ormai a pochi passi dal debutto ufficiale di Scorn, il promettente horror ispirato all'arte di H.R.Giger in arrivo su PC Windows e console Xbox Series X|S. Nell'attesa di addentrarci in questa nuova malata e disturbante avventura, il gioco è già disponibile per il preload.

Come testimonia il cinguettio di IdleSloth84 riportato in calce alla notizia, potete già procedere al pre-caricamento dei Scorn sulla vostra piattaforma di gioco. Come potete osservare tramite lo screenshot allegato, il download non sarà fra i più impegnativi: Scorn, infatti, pesa soltanto 18.75GB, il che dovrebbe consentirvi di effettuare agilmente il download in tempo per l'uscita ufficiale.

"Scorn è ambientato in un universo da incubo con forme strane e scenari cupi. È progettato sull'idea dell'"essere gettato nel mondo". Isolato e perso in questo mondo onirico, esplorerai diverse regioni interconnesse in modo non lineare. Ogni luogo ha il proprio tema, con enigmi e personaggi che sono parte integrante della creazione di un mondo coeso".

Vi ricordiamo che Scorn sarà disponibile su PC Windows e console Xbox Series X|S a partire da venerdì 14 ottobre (è incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass). Per ulteriori approfondimenti sull'horror Sci-Fi ispirato alle opere di H.R.Giger vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Scorn.