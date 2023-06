Scorn: DLC o versione PS5 in arrivo? Ebb Software lancia indizi sui social

Siete pronti a reimmergervi nell'orrore estremo e osceno di Scorn? Ebb Software si riaffaccia sui social per pubblicare un'enigmatica clip sui social che preannuncia, appunto, l'arrivo di importanti novità legate a Scorn.

La clip dataci in pasto dalla software house serba prende spunto dalla sequenza in cinematica del risveglio del protagonista di Scorn per riproporcela con un filtro blu e, soprattutto, con un inquietante rumore in sottofondo.

Alla community sono però bastati pochi minuti per scoprire che il misterioso fruscio della clip ricrea l'audio di un messaggio in Morse che, una volta decodificato, svela la parola 'Circle'. Nell'accesa discussione che sta avendo luogo sui social, c'è chi spera nell'annuncio imminente della versione PlayStation 5 di Scorn e chi, invece, guarda con maggiore interesse a un'espansione o, perché no, a un nuovo capitolo. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sull'horror inquietante e profondo di Scorn, un approfondimento a firma di Giulia Martino con l'interpretazione dell'enigmatica storia e dell'angosciante universo biomeccanico che fa da sfondo all'incubo vissuto dal protagonista di questa avventura sci-fi.