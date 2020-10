Scorn esce nel 2021: nuovo video dalla versione Xbox Series X in 4K

Le fucine digitali di Ebb Software sfornano un video gameplay di 14 minuti che mostra la versione Xbox Series X di Scorn, l'avventura horror in soggettiva che trae spunto dalle opere di Hans Ruedi Giger.

Rifacendosi al lavoro del compianto pittore e scultore svizzero che ha plasmato lo Xenomorfo di Alien, gli sviluppatori serbi proveranno a calarci in una disturbante dimensione sci-fi che reagirà dinamicamente alle nostre azioni.

Ciascuna delle ambientazioni di Scorn sarà interconnessa alle altre e potrà essere esplorata liberamente: l'interazione con gli elementi dello scenario e i suoi spaventosi abitanti garantirà l'accesso a nuove aree grazie all'impiego delle abilità, delle "armi viventi" e degli oggetti speciali reperiti nel corso della storia.

A detta dei rappresentanti di Ebb Software, l'universo a tinte oscure di Scorn farà dell'interazione e della scoperta i suoi punti di forza, tra complessi puzzle ambientali da risolvere e un sistema di combattimento basato sugli smembramenti e sulla gestione accorta dell'equipaggiamento.

I cancelli dell'inferno horror di Scorn si apriranno nel 2021, con il lancio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X e S. Come confermato dagli autori europei e da Microsoft, Scorn sarà gratis su Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio, anche se non sappiamo se l'offerta riguarderà solo l'utenza console o comprenderà anche la versione PC.