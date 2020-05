Scorn sarà un'esclusiva temporale Xbox Series X, girerà a 4K/60fps

Dopo un lunghissimo periodo d'assenza dalle scene Scorn è tornato a mostrarsi proprio oggi, in occasione dell'Inside Xbox con protagonisti i filmati di gameplay dei titoli in arrivo su Series X. A poche ore dal debutto del filmato, il team di sviluppo ha confermato che il gioco sarà un'esclusiva temporale della piattaforma next-gen.

Chiunque voglia giocare sin dal day one allo sparatutto in prima persona dalle forti tinte horror dovrà necessariamente acquistare una Xbox Series X. L'annuncio dell'esclusività a tempo del titolo è stata inoltre accompagnata dall'ulteriore conferma del fatto che il gioco supporterà tutte le principali feature della console Microsoft e che la software house che si sta occupando dello sviluppo ha promesso non solo un'ottima resa grafica ma anche grande fluidità: Scorn girerà infatti a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo.

Altra notizia diffusa dagli sviluppatori riguarda il mancato supporto a Xbox One e, di conseguenza, allo Smart Delivery. Il team ha infatti deciso di concentrare tutte le proprie forse sulle caratteristiche uniche di Xbox Series X e, per gestire al meglio la potenza della console Microsoft, ha deciso di saltare l'uscita sulle piattaforme dell'attuale generazione.

Non a caso, Ebb Software si è detta infatti entusiasta della potenza della console. Ecco di seguito le parole del game director, Ljubomir Peklar:

"In qualità di sviluppatori, dobbiamo proporre ai giocatori il nostro Scorn nel migliore dei modi. Lo stile artistico che contraddistingue questo prodotto equivale a metà del lavoro, l'altra consiste nel raggiungere non solo un'elevata qualità tecnica ma anche una grande fluidità. Xbox Series X è un hardware incredibilmente potente ed è in grado di far girare Scorn a 4K/60fps con dettagli elevati. Il processo di sviluppo non è stato così complesso grazie a tutta questa potenza, è per questo che abbiamo deciso di rendere il gioco un'esclusiva Xbox Series X."

A chiudere l'ondata di informazioni sul gioco è il periodo d'uscita, dal momento che è stato confermato che il debutto di Scorn sul mercato avverrà nel periodo di lancio di Xbox Series X, quindi è probabile che sia in arrivo entro l'anno o, al massimo, ad inizio 2021.

