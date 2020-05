Scorn: l'FPS horror si mostra per la prima volta su Xbox Series X

Nel corso dell'Inside Xbox che ci sta svelando i filmati con protagonisti i giochi Xbox Series X è tornato a farsi vedere anche Scorn, il particolare sparatutto in prima persona dalle forti tinte horror.

Il gioco in questione arriverà infatti anche sulla console di prossima generazione Microsoft e supporterà tutte le principali caratteristiche della macchina da gioco come il supporto alla risoluzione 4K, al DirectX Ray-Tracing e ai tempi di caricamento incredibilmente veloci grazie all'SSD. Non sembra invece esserci traccia dello Smart Delivery, indice che il titolo arriverà esclusivamente su Xbox Series X e non sarà disponibile sull'attuale generazione di console.

Per chi non sapesse cosa sia Scorn, vi ricordiamo che è un FPS horror annunciato ormai da qualche anno e che promette ai giocatori una serie di ambientazioni da incubo, ciascuna popolata da creature uniche e caratterizzata da un level design inedito rispetto a tutti gli altri stage presenti nel gioco.

Prima di lasciarvi al filmato di che mostra le potenzialità tecniche del titolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una vecchia anteprima di Scorn, il quale potrebbe darvi un'idea di quello che sarà il prodotto.