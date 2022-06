Scorn: nuovo trailer dell'horror Sci-Fi all'evento Xbox? Ebb Software stuzzica i fan

Nonostante abbia di recente mostra un nuovo filmato di gameplay di Scorn, sembra proprio che Ebb Software stia preparando del nuovo materiale in vista dell'Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà il 12 giugno. Questo è almeno quanto suggerisce velatamente un nuovo breve post dello studio che risponde alle pressanti richieste dei fan.

Come potete osservare dando un'occhiata ai post Twitter che trovate più in basso, i giocatori non sono ancora sazi d di Scorn, e vorrebbero addentrarsi ancora più a fondo tra le oscure maglie dell'horror Sci-Fi in arrivo su PC e Xbox esclusivamente in formato digitale. Pur non rivelando nulla di concreto, Ebb Software è intervenuta per infondere fiducia nei fan in attesa di novità, consigliando loro di "tenere gli occhi aperti". Con l'Xbox & Bethesda Games Showcase ormai alle porte è facile credere che il titolo farà la sua apparizione durante il grande evento che svelerà il futuro del gaming in casa Microsoft.

Vi ricordiamo che Scorn farà il suo debutto nel mese di ottobre su PC Windows e in esclusiva console su Xbox Series X|S (incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass). Ebb Softwre ha confermato che lo sviluppo di Scorn procede come previsto e non ci saranno rinvii.