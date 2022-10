Scorn: guida e trucchi per avere la meglio nei combattimenti

Sopravvivere in Scorn non è facile: l'avventura sci-fi dà vita infatti ad una serie di mostruose creature il cui obiettivo è quello di eliminare definitivamente il nostro personaggio. Ecco alcuni consigli e trucchi per affrontare al meglio il combattimento nell'opera targata Ebb Software.

Scorn non è sicuramente un FPS tradizionale, e perciò sfidare gli avversari a viso aperto potrebbe non essere l'idea migliore. Il titolo non distribuisce di certo molti consigli, ma il ritmo e, più in generale, il tono dell'avventura, puntano chiaramente ad un approccio più strategico che caotico. Cercate quindi di eliminare i nemici con attacchi tocca e fuga, evitando il più possibile di prendere danno.

All'inizio del gioco avrete un'arma bianca che sarà utile per quasi tutto il corso della storia: in genere servono cinque colpi per mandare a terra le creature più deboli, e perciò non vale assolutamente la pena di sprecare risorse preziose come le munizioni delle vostre armi da fuoco.

Conservate quest'ultime, invece, per gli ostacoli più ardui e difficili da buttar giù. Ricordatevi sempre che la fuga in Scorn (ecco la nostra recensione di Scorn) è una soluzione spesso raccomandabile; non siete obbligati ad eliminare ogni singolo nemico, e anzi non di rado sarà indispensabile compiere delle scelte per gestire al meglio le proprie risorse, in modo da sfruttare i vostri fucili in situazioni decisamente più pericolose.