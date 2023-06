Scorn: l'horror sci-fi arriva su PS5, con supporto al DualSense e Deluxe Edition

Le indiscrezioni sul reveal imminente della versione PS5 di Scorn trovano conferma dalle colonne del PS Blog: Ebb Software annuncia ufficialmente il porting PlayStation 5 dell'inquietante avventura horror già disponibile su PC e Xbox Series X|S.

Gli sviluppatori della software house serba presentano Scorn alla community PlayStation con un video che riassume l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica offerta da questo titolo horror. Non manca poi l'approfondimento del PlayStation Blog, con tanto di dettagli sulle aggiunte e sulle sorprese previste per chi si addentrerà nell'inferno sci-fi estremo e osceno di Scorn su PS5.

La nuova versione dell'horror di Ebb Software sfrutterà appieno il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense di PlayStation 5 per dare modo ai giocatori di vivere un'avventura ancora più immersiva e viscerale. Anche la barra luminosa del DualSense contribuirà a elevare l'esperienza di gioco, grazie al cambio di colore che si verificherà nelle situazioni più concitate dell'odissea a tinte oscure del proprio alter-ego.

La versione PlayStation 5 di Scorn sarà disponibile più avanti nel 2023, tanto in edizione digitale su PS Store quanto in una versione Deluxe fisica con steelbook che includerà al suo interno il gioco, l'artbook digitale e la colonna sonora composta da Aethek & Lustmord. In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale del porting PS5, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Scorn, l'orrore estremo e osceno di Ebb Software.