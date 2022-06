Scorn: l'horror Sci-Fi atteso su Xbox in un nuovo filmato di gameplay al PC Gaming Show

Dopo essersi già mostrato nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, Scorn si rende protagonista anche del PC Gaming Show con un filmato di gameplay più estesso tratto dall'horror Sci-Fi in arrivo su PC Windows e console Xbox.

Il nuovo video gameplay di Scorn ci permette di addentrarci nuovamente tra le rovine di una civiltà appartenente ad un'epoca industriale: circondato da macchinari biomeccanici da incubo, il nostro alter ego dovrà risposte inquietanti per trovare una via per proseguire. L'estetica orrorifica ispirata alle opere di H.R. Giger, le inquietanti e deformi creature che incontreremo lungo il cammino e la brutalità degli scontri contribuiscono a rendere Scorn uno dei titoli più attesi dai possessori di piattaforme Xbox per i prossimi mesi.

Lasciandovi alla visione del filmato di gameplay, vi ricordiamo che Scorn sarà pubblicato il 21 ottobre 2022 su PC Windows e come "console launch exclusive" su Xbox Series X|S (incluso al day one su Xbox Game Pass). Nell'attesa di poter finalmente mettere le mani sull'horror Sci-Fi è interessante andare a scoprire l'arte di H.R. Giger, pittore che ha ispirato gli sviluppatori di Ebb Software nella creazione del proprio titolo. Intanto al PC Gaming Show 2022 è stato mostrato anche System Shock Remake, un altro titolo fantascientifico molto atteso dagli appassionati del genere.