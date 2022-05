Scorn, non ci sono rinvii all'orizzonte: lo sviluppo procede secondo i piani

I rinvii di Redfall e Starfield hanno generato un po' di panico nella comunità dei videogiocatori, che adesso teme dei posticipi anche per altri giochi. Non bastasse la diffidenza su God of War Ragnarok, anche Scorn ha cominciato a generare qualche preoccupazione, anche se all'apparenza infondata.

Gli sviluppatori del promettente e lungamente atteso horror biopunk in prima persona si sono scomodati personalmente per rincuorare un fan, spiegando che la lavorazione sta rispettando la tabella di marcia e che attualmente non c'è nulla in grado impedire a Scorn di arrivare su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S nel mese di ottobre 2022. Gli stessi ragazzi di Ebb Software si sono mostrati molto attivi negli ultimi tempi, avendo pubblicato numerosi aggiornamenti sotto forma di immagini e clip di vario genere. Se ve lo siete perso, vi consigliamo di recuperare il video gameplay di 8 minuti di Scorn.

Scorn accompagnerà i videogiocatori in un intricato e labirintico mondo vivo e pulsante, costituito da differenti biomi interconnessi ed esplorabili in maniera non lineare. A scandire l'incedere ci penseranno degli scontri con dei mostri informi e dei puzzle di tipo ambientale, che faranno leva sulle abilità e gli equipaggiamenti che il protagonista potrà ottenere durante l'avanzamento. Scorn verrà incluso fin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.