Scorn: novità in arrivo per l'horror nextgen su PC, Xbox Series X/S e Game Pass

Nella speranza di lasciarsi alle spalle le ultime polemiche per il rinvio di Scorn, i ragazzi di Ebb Software si riaffacciano sui social per preannunciare l'arrivo di un importante aggiornamento sul loro ambizioso horror horror ispirato alle opere di H.R. Giger.

La software house indipendente riprende una delle scene più disturbanti del video di Scorn dall'Inside Xbox di maggio 2020 per invitarci a "tenere gli occhi aperti in vista degli aggiornamenti previsti per questo mese".

Gli sviluppatori di Scorn spiegano così di essere in procinto di condividere tante informazioni inedite sul loro prossimo horror che calerà gli appassionati in una dimensione dalle atmosfere grottesche e aliene. La speranza dei fan, e di chi ha partecipato alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter, è ovviamente quella di assistere a delle scene di gameplay inedite che sappiano aiutarci a tracciare con maggiore chiarezza il perimetro ludico, grafico, narrativo e contenutistico nel quale ci muoveremo immergendoci in questa avventura a tinte oscure da vivere rigorosamente in prima persona.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ebb Software, vi ricordiamo che Scorn è previsto al lancio a ottobre 2022 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con approdo day one nel catalogo del Game Pass tanto su PC quanto su Xbox.