Scorn: l'orario di sblocco del nuovo horror Sci-Fi per PC e Xbox

Con il preload di Scorn già disponibile, gli sviluppatori di Ebb Software hanno comunicato l'orario a partire dal quale i giocatori potranno finalmente immergersi nell'avventura orrorifica di Scorn, ormai prossimo all'arrivo su PC Windows e console Xbox.

Come viene confermato da un recente post su Twitter di Ebb Software, che rivela l'orario di sblocco del gioco nelle diverse regioni del mondo, Scorn sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 12:00. Gli sviluppatori definiscono "un incubo scatenato nel mondo" l'arrivo di Scorn, che si pone come uno degli horror più promettenti dei mesi conclusivi del 2022.

Come detto in precedenza, il gioco è già disponibile per il download nel caso l'abbiate pre-ordinato o lo possiate riscattare tramite un abbonamento attivo ad Xbox Game Pass. Il download, fortunatamente, non sarà tra i più impegnativi, in quanto il peso del gioco risulta pari a 18GB all'incirca. Quanto attendete l'arrivo della nuova esclusiva Microsoft?

Ispirato alle opere artistiche di H.R.Giger, Scorn è ambientato in un universo da incubo con forme strane e scenari cupi. È progettato sull'idea dell'"essere gettato nel mondo". Isolato e perso in questo mondo onirico, esplorerai diverse regioni interconnesse in modo non lineare.

Prima del debutto definitivo in programma per il 14 ottobre su PC e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Scorn.