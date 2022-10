Scorn: l'orrore a confronto nel video comparativo su PC, Xbox Series X|S e Steam Deck

Dopo una lunga attesa, Scorn è finalmente giunto su PC e console Xbox Series X|S. È giunto quindi il momento di effettuare i primi confronti tra le edizioni dello sconvolgente e disturbante horror game ispirato all'arte di H.R.Giger.

Ad effettuare l'analisi tecnica delle versioni PC, console Xbox e Steam Deck di Scorn è stato il canale YouTube ElAnalistaDeBits, che ha sottolineato le differenze tra le varie incarnazioni del titolo.

Viene innanzitutto sottolineato che Scorn gira con le impostazioni più alte su Steam Deck, tuttavia la risoluzione più bassa comporta un impatto grafico di minore effetto. Ebb Software ha confermato che Scorn avrebbe supportato il DLSS di Nvidia, ma il gioco non presenta la funzionalità in questo momento, ed è possibile che bisognerà attendere una patch post-lancio.

La versione Xbox Series X gira con l'equivalente delle impostazioni più elevate su PC. Xbox Series S ha un minore LOD sulla distanza e lo stesso dicasi per il texture filtering. L'intera gamma di GPU RTX30 è in grado di eseguire il gioco con le impostazioni più elevate senza problemi. I tempi di caricamento sono veloci e pressoché identici su ogni piattaforma. Lo YouTuber ci ha inoltre tenuto a sottolineare che "Scorn è uno dei rendering più solidi e unici che abbia mai visto in Unreal Engine 4".

