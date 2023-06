Scorn su Playstation 5: gli sviluppatori ci dicono che è sempre più vicino?

Qualche giorno fa pare essere stato svelato per errore l'arrivo di Scorn su PS5. Recenti voci sembrano intensificare questa ipotesi, che forse si fa sempre più vicina.

Ad alimentare l'idea di un imminente arrivo di Scorn su Playstation 5 è la serie di tweet iniziata sull'account ufficiale del gioco. I cinguettii finora postati sembrano tracciare la strada di quello che potrebbe essere un imminente annuncio.

Ripercorrendo i singoli tweet, infatti, gli utenti della rete hanno identificato degli indizi ai tasti tipici della console Playstation. Il primo tweet contiene la frase "three edges meet, they intertwine", ossia il triangolo. Il secondo tweet, decifrato con il codice Morse, restituisce come risultato un cerchio.

il terzo tweet, infine recita "I am a variable, mysterious, and unknown, I leave my mark, a treasure shown", che per alcuni è inequivocabilmente una X. Ci si aspetta che il quarto tweet della serie alluda quindi a un quadrato per confermare la teoria.

Nella nostra dettagliata recensione di Scorn, vi parliamo abbondantemente di questo gioco di avventura horror in prima persona, sviluppato da Ebb Software e distribuito da Kepler Interactive. Ambientato in un universo inquietante, ramificato e biomeccanico, il titolo è stato apprezzato per la sua impronta stilistica.

Il gioco è diviso in tre parti, a ciascuna delle quali corrisponde un proprio colore tematico. Alterna fasi di esplorazione e di enigmi, oltre che sessioni di combattimento. Questi ultimi sono piuttosto diversi dagli shooter tradizionali, rivelandosi quasi essi stessi degli enigmi da risolvere.

Il sistema di combattimento è innovativo e l'aspetto survival horror è molto pressante. Questo è un altro dei motivi per cui molti tra coloro che l'hanno giocato (e non) vorrebbero ora averlo nel catalogo Playstation 5. Non resta che attendere una smentita o una conferma ufficiale.