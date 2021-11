Scorn e le polemiche su Kickstarter: arrivano le scuse degli sviluppatori

Ieri ha fatto molto discutere il messaggio pubblicato su Kickstarter dagli sviluppatori di Scorn, il quale non è stato apprezzato da parte dei videogiocatori che avevano deciso di finanziare il progetto.

A distanza di qualche ora dalle polemiche e dall'arrivo di numerose richieste di rimborso, ecco che è arrivato un messaggio di scuse ufficiale da parte del CEO della software house:

"Ciao a tutti, il mio nome è Ljubomir Peklar e ricopro il ruolo sia di CEO di Ebb Software che di creative director del gioco. Mi assumo la piena responsabilità dell'ultimo aggiornamento che avete ricevuto su Kickstarter ieri. Ho letto in maniera frettolosa il messaggio e l'ho approvato. Rileggendolo ho notato il tono ostile con cui è stato scritto e non è questo il modo con il quale dovremmo rivolgerci a chi ci sta finanziando. Potremmo essere stanchi, confusi e frustrati per la nostra inettitudine, ma non è una ragione valida per prendercela con voi. Perciò vi chiedo personalmente scusa. Farò del mio meglio perché ciò non accada di nuovo. Il prossimo lunedì pubblicheremo un aggiornamento sulla situazione. Grazie a tutti."

A giudicare dai commenti al post che si possono leggere sulla piattaforma di crowdfunding, sembrerebbe che i finanziatori del gioco abbiano apprezzato il messaggio e che la situazione sia stata risolta.

Vi ricordiamo che Scorn arriverà in esclusiva temporale su PC e Xbox Series X, dove girerà a 4K e 60fps.