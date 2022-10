Scorn è più profondo di quello che sembra: i segreti dell'horror per PC e Xbox Series X/S

Analizziamo a fondo la lore e la storia di Scorn, cercando di capire nel dettaglio quello che l'avventura a tinte oscure di Ebb Software intende raccontarci su PC e Xbox Series X/S con la sua carica di orrore.

L'inquietante viaggio intrapreso dal nostro alter-ego lo vede dapprima cadere all'interno di una 'grotta di carne aliena', per poi condurlo in scenari ancora più disturbanti per rappresentare a schermo una seconda rinascita.

Senza addentrarci ulteriormente nei meandri della storia per non mostrare il fianco agli spoiler, è interessante sottolineare l'approccio adottato dal team di Ebb Software per sfruttare ciò che avviene a schermo come metafora di un percorso (anche introspettivo) compiuto dal giocatore e dal suo sfortunato alter-ego.

Se visti in quest'ottica, i risvolti narrativi del canovaccio steso dagli autori di Scorn per tratteggiare la trama della loro ultima fatica horror sono perciò ancora più inquietanti, e terrorizzanti, del gameplay sperimentato dagli utenti facendo la spola fra cunicoli malsani e templi popolati da entità dall'aspetto grottesco.

Partendo dalle riflessioni condivise nella recensione di Scorn tra orrore estremo e osceno, Giulia Martino ci immerge nelle inquietanti profondità di questo universo ispirato alle opere di Hans Ruedi Giger (il papà dello Xenomorfo di Alien) per darci modo di approfondire la conoscenza di Scorn e degli enigmi della sua storia inquietante e profonda.