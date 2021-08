Scorn riappare alla Gamescom, uscita confermata in autunno su Xbox Series X e PC

Che fine ha fatto Scorn? Il gioco di Ebb Software è sparito dai riflettori e l'ultima apparizione pubblica risale all'E3 di giugno. Il gioco è tornato a farsi vedere timidamente (molto timidamente, in realtà) alla Gamescom, in un video dedicato ai giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Scorn è infatti uno dei giochi che figura nel montaggio dedicato ai giochi presto disponibili su Xbox Game Pass per PC, Scorn compare per una manciata di secondi nel filmato con tanto di finestra di lancio, indicata come Fall 2021, a conferma che il gioco uscirà in autunno e dunque prima della fine dell'anno.

Purtroppo non ci sono altri dettagli, c'è da dire che la storia di Scorn è piuttosto travagliata, il progetto è nato nel 2015 su Kickstarter con lancio previsto tra il 2017 e il 2018, il gioco è poi riapparso nel 2020 negli eventi Microsoft dedicati alla lineup di Xbox Series X per poi scomparire di nuovo.

Lo scorso anno è stato pubblicato un lungo video gameplay di Scorn e in questa occasione gli sviluppatori hanno confermato il lancio nel corso del 2021, entro pochi mesi sapremo dunque se Ebb Software riuscirà a mantenere la promessa o se anche Scorn verrà rimandato al 2022.