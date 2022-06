Scorn allo show Xbox: il nuovo trailer conferma la data di uscita, anche su Game Pass

Anche Scorn torna a mostrarsi in occasione dell'Xbox + Bethesda Showcase, con un trailer completamente inedito che svela la data di uscita dell'inquietante horror shooter.

Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, offre un ulteriore scorcio sulle cupe atmosfere del gioco, pronto a realizzare il proprio debutto nel corso dell'autunno. Annunciata come una "Console Launch Exclusive", Scorn approderà su PC e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 21 ottobre 2022. Giusto in tempo per le festività di Halloween, i giocatori potranno dunque scoprire questo labirintico titolo ispirato all'arte di H.R. Giger. Anche Scorn, come gli altri annunci condivisi sino ad ora allo show, debutterà al Day One all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.



Per maggiori dettagli sulla versione PC, ricordiamo che a breve distanza dallo show Microsoft erano stati annunciati i requisiti hardware di Scorn.



Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo lo show del team di Phil Spencer, che sino ad ora ha già ospitato l'annuncio di un nuovo Forza Motorsport e l'arrivo di Hollow Knight: Silksong su Xbox Game Pass al Day One.