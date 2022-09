Scorn, sorpresa: l'horror sci-fi esce in anticipo! Un video svela la nuova data

Dopo aver discusso della longevità di Scorn, i ragazzi di Ebb Software sorprendono gli appassionati di horror sci-fi decidendo di anticipare l'uscita della loro prossima esperienza a tinte oscure. Un video svela la nuova data di lancio su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Nel confermare la commercializzazione anticipata di Scorn, il team di Ebb Software spiega che "abbiamo aspettato abbastanza a lungo", un chiaro riferimento ai tanti rinvii che hanno caratterizzato lo sviluppo di questa esperienza horror in soggettiva che trae spunto dalle opere di Hans Ruedi Giger, il papà dello Xenomorfo di Alien.

Il teaser propostoci dalla software house indipendente ci mostra il risveglio del protagonista tra i congegni biomeccanici di questa dimensione disturbante piena di creature deformi ed 'equipaggiamenti viventi', dalle armi ai gadget da acquisire per abbattere i mostri che infestano lo scenario e risolvere i tanti enigmi ambientali.

Originariamente previsto in uscita per il 21 ottobre, Scorn vedrà invece la luce su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S con una settimana di anticipo, ossia venerdì 14 ottobre: sempre per il 14 ottobre è previsto l'approdo dell'horror di ultima generazione su Xbox e PC Game Pass. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra anteprima di Scorn, l'horror inquietante e malato che abbiamo provato nella cornice della Gamescom 2022 di Colonia.