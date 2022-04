Scorn: spunta in rete un nuovo video gameplay di 8 minuti in 4K

Non abbiamo ben capito da dove è spuntato, dal momento che l'ultimo aggiornamento ufficiale di Ebb Software risale al 23 marzo, tuttavia in rete sta circolando un nuovo video gameplay in 4K di Scorn, atteso horror biopunk destinato ad arrivare su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S, oltre che nel catalogo di Game Pass.

Lungo più di otto minuti, il video gameplay in questione ci permette di osservare da vicino i passi in avanti compiuti in questi anni di sviluppo. Il survival horror biopunk in prima persona dello studio serbo, ricordiamo, è stato annunciato nell'ormai lontano 2016, e dopo una campagna Kickstarter di successo ha subito diverso rinvii che hanno spostato la sua finestra di lancio all'attuale ottobre 2022.

Nel filmato risaltano ancora una volta le angoscianti e intricate ambientazioni, che appaiono vive e pulsanti, oltre che i nemici composti da carne apparentemente informe. L'incedere nel labirintico mondo è scandito dalla risoluzione di puzzle di tipo ambientale e da sparuti scontri contro le bestie che lo popolano. Ebb Software, ricordiamo, ha parlato di un mondo onirico composto da differenti biomi interconnessi che possono essere esplorati in maniera non lineare. Il protagonista, che può collegarsi in maniera diretta con i bio-macchinari, potrà imparare nuove abilità e ottenere nuovi equipaggiamenti avanzando da un'area e l'altra.

Ebb Software continua a mantenere un profilo criptico, lasciando intendere che c'è ancora molto da scoprire su Scorn. Ne sapremo di più nei mesi che ci separano dal lancio, fissato a ottobre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.