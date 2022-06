Scorn: svelati i requisiti di sistema PC a poche ore dall'Xbox Showcase

A pochissime ore dalla messa in onda dell'attesissimo Xbox & Bethesda Games Showcase, qualcosa ha cominciato a muoversi dietro le quinte per Scorn, promettente horror biopunk in prima persona. Le novità riguardano specificamente la versione PC del gioco, per la quale i ragazzi di Ebb Software hanno finalmente comunicato i requisiti di sistema ufficiali.

Scorn | Requisiti di sistema

Minimi

Processore: QuadCore AMD Ryzen 3 3300X / Intel Core i5-8400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2070 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD

I requisiti di sistema rispecchiano la natura del progetto, ossiache, non a caso, non verrà pubblicato su Xbox One. Difatti, Scorn è previsto per il mese di, con tanto di ingresso immediato in Xbox e PC Game Pass. L'aggiornamento delle specifiche a poche ore dall'inizio dello showcase potrebbe aver indirettamente confermato la presenza dell'horror con un trailer o un filmato di gameplay, che in molti davano già per scontata dopo i messaggi sospetti pubblicati da Ebb Software in questi giorni.