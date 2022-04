Scorn: un nuovo teaser dopo l'annuncio dell'evento Xbox

Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox & Bethesda Games Showcase, occasione in cui il colosso di Redmond presenterà i titoli più attesi su PC Windows e console Xbox. Tra questi rientra anche Scorn, il promettente horror game ispirato allo stile estetico del pittore H.R. Giger.

A seguito dell'annuncio di Microsoft si sono scatenati gli entusiasmi dei fan Xbox, con gli sviluppatori di Ebb Software che hanno deciso di rincarare la dose pubblicando un nuovo teaser dedicato a Scorn, in arrivo su PC e Xbox Series X|S ad ottobre. Si tratta di una breve clip di pochi secondi che ci mostra le tetre ambientazioni dell'esperienza horror, e sembra avere tutta l'aria di una fugace anteprima in vista del grande evento fissato al 12 giugno. Non abbiamo conferme ufficiali in questo senso, ma è plausibile credere che Microsoft voglia fare sfoggio di una sua esclusiva console durante il suo prossimo showcase.

Anche InXile Entertainment, che sappiamo essere al lavoro su un nuovo RPG in Unreal Engine 5, ha mostrato un'illustrazione sul suo profilo Twitter, lasciando credere a molti che potesse trattarsi proprio del suo prossimo progetto. Tuttavia è stato specificato che è soltanto un'immagine tratta da The Bard's Tale IV, e probabilmente il messaggio dal tono scherzoso è rivolto agli appassionati di giochi di ruolo, come lascia intendere la didascalia "state fissando una catacomba umida e putrida; potete portare con voi un emoji".