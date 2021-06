Scorn e The Gunk: le finestre di lancio delle esclusive Xbox rivelate dal Game Pass

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase tenuto in occasione della nuova edizione dell'E3, Microsoft non ha presentato nuovo materiale inerente a Scorn e The Gunk, due delle esclusive temporali per console Xbox (chissà però che non siano previste novità per l'Xbox Showcase Extended di domani).

Precedentemente previsto al lancio per un generico 2021, Scorn, l'horror in soggettiva fortemente ispirato alle opere del pittore svizzero H.R. Giger, è ora atteso per un più specifico autunno, come è possibile evincere osservando la roadmap di Xbox Game Pass che vi abbiamo riportato più in basso. Si tratta sicuramente di una gradita conferma, con il titolo che non sembra quindi destinato ad essere rimandato al prossimo anno. Ricordiamo che il titolo sarà pubblicato su PC Windows e in esclusiva temporale su Xbox Series X|S. In caso vogliate approfondire l'horror, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Scorn.

Al contrario, sembra proprio che The Gunk abbia invece subito un piccolo rinvio: il peculiare action-adventure ambientato in un colorato mondo steampunk era atteso specificatamente per il mese di settembre, ma nella roadmap il suo nome è affiancato da un "later this year". Questo significa con tutta probabilità che il gioco sarà lanciato qualche mese più tardi, ma sempre entro la fine del 2021. Il gioco di Image & Form sarà distribuito nei formati PC, Xbox Series X|S e Xbox One. La software house ha anche spiegato perché ha preferito dare priorità alle versioni Xbox di The Gunk escludendo, almeno per il momento, le eventuali versioni PlayStation e Switch.