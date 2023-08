Scorn, la versione PS5 si avvicina: data d'uscita annunciata al Future Games Show

Dopo aver attirato l'attenzione su PC e Xbox Series X/S grazie al suo stile macabro e disturbante, Scorn si appresta ad esordire anche su PlayStation 5 allargandosi così ad una nuova fetta di pubblico. Ed al Future Games Show della Gamescom 2023 è stata finalmente svelata la data d'uscita della nuova versione.

Scorn debutterà sulla piattaforma Sony di attuale generazione il prossimo 3 ottobre 2023, dunque circa un anno dopo rispetto all'esordio avvenuto su PC e Xbox (risalente per l'esattezza al 14 ottobre 2022). Sempre nella stessa data, inoltre, verrà distribuita anche la Deluxe Edition in formato fisico dell'opera targata Ebb Software, comprensiva di steelbook, digital artbook e colonna sonora. La versione retail sarà disponibile non solo su PS5, ma anche su Xbox Series X.

Il trailer mostrato nel corso del Future Games Show ci ha nuovamente mostratogli osceni orrori di Scorn, che mescola atmosfere inquietanti, combattimenti, esplorazione e rompicapi in un miscuglio che difficilmente passa inosservato. La nostra recensione di Scorn relativa alla versione PC vi ricorda perché si tratta di uno dei survival horror più intriganti e particolari degli ultimi anni, con i giocatori PS5 che dunque farebbero bene a tenerlo d'occhio non appena sarà finalmente disponibile anche sull'ammiraglia di casa Sony a partire dal 3 ottobre.