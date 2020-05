Scorn: la Video Anteprima dell'oscura esclusiva console per Xbox Series X

Dopo essere scomparso dalle scene per molti anni, Scorn è tornato a mostrarsi durante l'Inside Xbox del 7 maggio con un nuovo trailer che ci ha decisamente colpito.

Scorn è stato presentato quattro anni fa con un trailer che palesava tutta la sua natura disturbante, che prometteva di spingere i giocatori in un abbraccio di un mondo abominevole e raccapricciante. Dopo tutto questo tempo, al nuovo trailer di Scorn sono bastati pochi secondi e qualche nota sinistra per farci riconnettere a quell'immaginario popolato da creature tecno-organiche, che sembra ispirato all'opera Hans Ruedi Giger.

Oltre allo scrittore boemo, il team serbo di Ebb Software ha affermato di aver tratto ispirazione anche da altri visionari come il pittore polacco Zdzislaw Beksinski, autori come Luis Borges, Thomas Ligotti e J.G. Ballard, e cineasti "non convenzionali" come David Lynch e David Cronenberg. Ispirazioni più che sufficienti a gettare le basi per un'avventura horror assolutamente peculiare che calerà i giocatori nei panni di un grottesco umanoide abbandonato in un labirinto di carne e metallo.

Scorn uscirà esclusivamente su Xbox Series X e PC, saltando quindi la vecchia generazione di console e i dispositivi di casa PlayStation. Se volete saperne di più, vi consigliamo di guardare la nostra Video Anteprima e di leggere l'anteprima di Scorn curata dal nostro Alessandro Bruni.