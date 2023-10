Scorn in video: l'orrore estremo e osceno approda su PlayStation 5

Agli oltre 2 milioni di giocatori di Scorn su PC e Xbox Series X|S vanno ad aggiungersi tutti gli appassionati di avventure horror che a partire da oggi, martedì 3 ottobre, sceglieranno di ripercorrere su PlayStation 5 il viaggio disturbante dell'eroe dell'ultima esperienza interattiva di Ebb Software

L'avventura horror in soggettiva di Ebb Software trae spunto dalle opere del papà dello Xenomorfo di Alien, il compianto Hans Ruedi Giger, per calare gli appassionati del genere in un girone dantesco pieno di creature deformi e congegni biomeccanici che straziano le carni del nostro alter-ego.

Nel trailer propostoci dagli sviluppatori indie possiamo ammirare anche le 'armi viventi' da padroneggiare per avere la meglio sugli abomini che infestano le grottesche ambientazioni di Scorn. Buona parte dell'esperienza di gioco tratteggiata dal team Ebb è però rappresentata dalla risoluzione degli enigmi ambientali, dalle dinamiche ludiche e narrative legate alla sopravvivenza e, in definitiva, dalla scoperta dei segreti celati tra le pieghe purulente di un mondo alieno che definire inquietante sarebbe un pallido eufemismo.

Se volete saperne di più su questo controverso progetto, oltre ad ammirare il trailer che ne celebra il lancio su PlayStation 5 vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Scorn, un horror estremo e osceno.