Scorn sarà all'Xbox & Bethesda Showcase? Trapela online un nuovo video gameplay

Il creatore di contenuti Cycu1 ha confezionato un video gameplay di Scorn attingendo alle ultime clip social condivise da Ebb Software per mostrare come procedono i lavori sul loro prossimo, ambizioso horror nextgen ispirato alle opere di H.R. Giger, il compianto artista che ha dato i natali allo Xenomorfo di Alien.

La sequenza ripresa dal noto youtuber ci reimmerge nelle atmosfere aliene di questo incubo ad occhi aperti. Ad oggi gli sviluppatori di Ebb Software non hanno fornito dei chiarimenti sul canovaccio narrativo di quest'opera.

L'intenzione degli autori di Scorn è infatti quella di lasciare ai giocatori l'onere di scoprire perché il proprio alter-ego si troverà all'interno di una dimensione grottesca popolata da mostri deformi da abbattere utilizzando armi viventi composte da parti modulari di carne pulsante.

Attraverso l'esplorazione di ogni scenario potremo ricomporre il puzzle narrativo raccogliendo gli indizi lasciati dalle orride creature e strutture biomeccaniche che imperlano il paesaggio, per poi accedere a nuove aree acquisendo nuove abilità, armi potenziabili e oggetti speciali.

La speranza dei fan è perciò quella di ammirare delle scene di gameplay inedite di Scorn e dei chiarimenti sulla data d'uscita di questo titolo, prevista indicativamente per il mese di ottobre 2022, in coincidenza dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, l'evento organizzato da Microsoft per il 12 giugno.