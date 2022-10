Scorn è su Xbox Game Pass al day one oppure no?

Scorn è il nuovo gioco horror di Ebb Software disponibile su PC e Xbox Series X/S, ma il gioco è presente anche nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass oppure no? Facciamo chiarezza!

Scorn è su Xbox Game Pass? La risposta a questa domanda è positiva, Scorn è stato pubblicato su Game Pass al day one, questo vuol dire che tutti gli abbonati al servizio Microsoft possono giocare con Scorn sin dal debutto e senza costi aggiuntivi su PC, Xbox Series X e Xbox Series S.

Una bella notizia considerando che il gioco viene regolarmente venduto a 39.99 euro e l'aggiunta nel catalogo Game Pass sin dal day one permetterà sicuramente ad un pubblico più vasto di testare con mano l'orrore malato e disturbato di Scorn, titolo che, ne siamo certi, farà molto parlare di se nelle prossime settimane.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Scorn a cura di Giulia Martino. Per celebrare il lancio di questo spaventoso gioco horror c'è chi ha creato un controller Xbox personalizzato per Scorn, purtroppo non è in vendita ma chissà che in futuro Ebb Software non possa davvero pensare ad un joypad ufficiale personalizzato con le macabre immagini che fanno da sfondo alle vicende narrate in Scorn.