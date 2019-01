Scorpion protagonista della cover art di Mortal Kombat 11

A circa un mese dal reveal del gioco, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm hanno svelato la cover art ufficiale di Mortal Kombat 11, l'attesissimo nuovo capitolo della saga picchiaduro atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come potete notare dal tweet pubblicato da Ed Boon e che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sarà ancora una volta Scorpion, personaggio più iconico del franchise assieme a Sub-Zero, ad apparire sulla copertina di questo nuovo episodio. Lo sfondo, sul quale campeggia il logo storico di Mortal Kombat, fa da pendant con la tenuta da combattimento di Scorpion che, armato in una mano di un kunai, sembra - ovviamente - pronto all'assalto. Cosa ne pensate della cover art di Mortal Kombat 11? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo ai lettori che Mortal Kombat 11 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 23 aprile, nel mentre a marzo si terrà la beta del gioco. Manca ormai poco al reveal del gameplay ufficiale del gioco: NetherRealm terrà un evento apposito a Londra il 17 gennaio (Radio 105 è stato confermato fra i partner ufficiali di WB Games). In attesa di ammirare il titolo in azione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima per un ulteriore approfondimento.