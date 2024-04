La Forza scorre potente in Fortnite: Star Wars ritorna nel Battle Royale!

Giocatori di Fortnite e appassionati di Star Wars, c'è una sorpresa per voi: un nuovo crossover tra i due brand si prepara a divenire realtà e punta ad essere ancora più grande e spettacolare rispetto a quelli analoghi già visti in passato.

La conferma arriva dalla pagina Twitter/X ufficiale di Star Wars, che mostra un brevissimo teaser trailer della collaborazione. Non ci sono in verità sequenze di gameplay o immagini vere e proprie, ma viene annunciato che il crossover si concretizzerà il 3 maggio 2024, il giorno prima dell'annuale Star Wars Day celebrato come di consueto il 4 maggio.

Il crossover tra Fortnite e Star Wars non riguarderà soltanto il Battle Royale principale ma avverrà anche all'interno di LEGO Fortnite e Fortnite Festival, confermandosi dunque di grande portata. Per adesso non è chiaro come si concretizzerà la collaborazione e quali skin, oggetti ed elementi vari verranno introdotti all'interno dell'opera targata Epic Games, ma in ogni caso i fan possono aspettarsi novità intriganti e grandi sorprese pronte a concretizzarsi nel giro di qualche settimana.

Aspettando dunque il ritorno di Star Wars nel Battle Royale, intanto Epic Games ha rimosso le rarità delle skin di Fortnite, una mossa che tuttavia non è stata ben accolta dai giocatori.

