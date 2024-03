La Forza scorre potente in Star Wars Unlimited: confermato il supporto almeno fino al 2027

Sono passati giusto un paio di giorni dal lancio italiano di Star Wars: Unlimited, ma già il futuro del gioco di carte collezionabili ambientato nella Galassia Lontana Lontana si fa più chiaro. Fantasy Flight Games ha infatti confermato il supporto a Star Wars Unlimited per diversi anni a venire, a partire dalla seconda metà del 2024.

In parallelo al lancio del cardgame, infatti, Fantasy Flight ha confermato che lancerà tre espansioni di Star Wars: Unlimited ogni anno, proprio a partire dal 2024. La prima, ovviamente, è "Scintilla di Ribellione", arrivata nei negozi specializzati l'8 marzo e di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente nella nostra anteprima di Star Wars: Unlimited.

Nel mese di luglio 2024, invece, sarà la volta di "Shadows of The Galaxy", la seconda espansione del TCG ambientato nella Galassia Lontana Lontana, che in italiano potrebbe intitolarsi "Ombre sulla Galassia" e che potrebbe porre particolare enfasi sulle forze dell'Impero e sui Sith. Invece, a novembre 2024 arriverà "Twilight of the Republic", o "Il Tramonto della Repubblica" in una possibile traduzione italiana, che dovrebbe invece focalizzarsi sulla transizione tra Repubblica e Impero nel mondo di Star Wars.

Questi tre set saranno l'inizio di un ciclo regolare di nuove uscite per Star Wars: Unlimited, che continuerà sicuramente fino a fine 2026: tre set arriveranno nel 2024, tre nel 2025 e altri tre nel 2026. Anche nella nostra intervista ai creatori di Star Wars Unlimited, in effetti, è stato confermato che l'intenzione di Fantasy Flight Games è quella di supportare il gioco il più a lungo possibile.

Durante una vecchia intervista al portale Dicebreaker, inoltre, il Vice Presidente di Asmodee Davide Bonati ha confermato che i primi sei set di Star Wars: Unlimited sono pronti, il che significa che le uscite fino alla fine del 2025 sono assicurate al 100%. I creativi e i designer sono attualmente al lavoro sulle release successive, ovvero su quelle del 2026 e del 2027.