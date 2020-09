Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition svelato all'Ubisoft Forward

A conferma degli indizi di Edward Wright sul ritorno del gioco di Scott Pilgrim, in coincidenza dell'evento Ubisoft Forward l'azienda francese ha presentato con un video Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition.

La riedizione current-gen del beat'em up arcade in 2D ispirato alla serie di fumetti e al film di Scott Pilgrim ci permetterà di reinterpretare lo stesso Scott e gli altri appartenenti a questo colorato microcosmo, come Ramona Flowers, Knives Chau e Stephen Stills.

Il ritorno su PC e console coinciderà con una riformulazione del comparto grafico per raggiungere una risoluzione ben superiore a quella della versione originaria e garantire una più elevata fluidità dell'esperienza offerta dal titolo. Quanto ai contenuti, troveranno spazio tutti gli elementi che hanno contraddistinto l'opera primigenia, come il sistema di evoluzione delle abilità, lo sblocco degli oggetti e l'accesso alle modalità segrete con la progressione delle sfide affrontate.

Chi vorrà sconfiggere la Lega dei Malefici Ex di Ramona dovrà attendere fino a Natale 2020 e assistere all'uscita di Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. L'edizione rimasterizzata di Scott Pilgrim vs The World comprenderà anche i DLC originali Knives Chau e Wallace Wells.