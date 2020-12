Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition, Ubisoft svela la data d'uscita

Tre mesi dopo la pubblicazione del trailer che ha confermato il ritorno di Scott Pilgrim vs The World The Game, Ubisoft annuncia ufficialmente la data di lancio della Complete Edition del beat'em up su PC, Google Stadia e console.

La presentazione della data di lancio di questo frizzante progetto è stata affidata ai curatori dei canali social di Scott Pilgrim vs The World. In questa sua nuova veste, il videogioco tratto dalla celebre serie di fumetti e dal film omonimo ci permetterà di reinterpretare lo stesso Scott e gli altri appartenenti a questo colorato microcosmo.

In compagnia di Scott, Knives Chau, Stephen Stills e Ramona Flowers, gli appassionati della serie potranno reimmergersi nelle atmosfere di Scott Pilgrim vs The World The Game in un'edizione che comprenderà un comparto grafico con risoluzione e framerate aumentati, i DLC Knives Chau e Wallace Wells, un sistema di abilità più evoluto e l'accesso a modalità segrete progredendo nelle sfide.

La battaglia contro la Lega dei Malefici Ex di Ramona partirà ufficialmente il 14 gennaio 2021, con l'uscita di Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e, supponiamo, in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.