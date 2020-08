Scott Pilgrim vs The World sta per tornare? L'autore contattato da Ubisoft!

Ormai ben dieci anni fa, la pellicola Scott Pilgrim vs The World trasportava nelle sale cinematografiche l'omonima opera a fumetti firmata da Bryan Lee O'Malley.

Il film riusciva a ritagliarsi un proprio spazio nel mercato cinematografico dell'epoca, conquistandosi risultati discretamente positivi al botteghino. Una performance commerciale che convinse Ubisoft della possibilità di realizzare una trasposizione videoludica del film. Con il titolo di Scott Pilgrim vs The World: The Game, il videogioco trovava distribuzione sui principali hardware da gioco.

Il picchiaduro a scorrimento 2D era stata confezionata dalla software house francese con uno stile in pixel art e in seguito era stata supportata sino al 2013. In quell'anno tuttavia, lo scadere dei diritti di sfruttamento dell'IP in mano a Ubisoft giungevano a scadenza, portando a una conseguente rimozione del gioco da tutti gli store digitali videoludici. Da allora, la community di affezionati a Scott Pilgrim vs The World: The Game ne ha più volte chiesto una riedizione ai vertici Ubisoft. La campagna si è in particolar modo intensificata nel 2020, in virtù del decennale della pellicola. Ebbene, sembra che qualcosa si stia muovendo: l'autore del fumetto, Bryan Lee O'Malley, riporta infatti di essere stato contattato dal colosso francese. Che qualche annuncio sia in dirittura di arrivo? Non resta che attendere!