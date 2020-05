Scott Pilgrim vs The World, Ubisoft apre ad un possibile ritorno?

Sono passati dieci anni esatti dal lancio di Scott Pilgrim vs The World, film indipendente basato sull'omonima serie a fumetti. La pellicola ha riscosso un discreto successo all'epoca e ha dato vita anche ad un videogioco pubblicato da Ubisoft su tutte le principali piattaforme digitali dell'epoca.

Recentemente è stato trasmesso su Twitch un Watch Party per festeggiare il decennale del film, evento a cui ha preso parte anche l'autore della graphic novel Bryan Lee O'Malley, il quale ha subito chiesto a Ubisoft il ritorno del videogioco di Scott Pilgrim. Il publisher francese ha subito risposto con una faccina dubbiosa, che apre però varie possibilità: si tratta di un secco no, oppure la compagnia sta prendendo in considerazione l'idea di una riedizione di Scott Pilgrim vs The World The Game?

Difficile dirlo al momento, Scott Pilgrim vs The World The Game era un picchiaduro 2D a scorrimento in Pixel Art basato sul fumetto e sul film, un rilancio oggi potrebbe avere scarso riscontro, se non tra i cultori dell'opera. Il gioco è stato supportato con successo fino al 2013 ed è stato poi rimosso dagli store a causa della scadenza dei diritti di sfruttamento del marchio da parte del publisher transalpino, così come capitato anche nel caso di Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Re-Shelled sempre di Ubisoft.