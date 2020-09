Scott Pilgrim vs the World sarà all'Ubisoft Forward? Nuovi indizi dal regista del film

Con un breve ma importante indizio lanciato sui social da Edgar Wright, il regista del film di Scott Pilgrim vs The World contribuisce a rafforzare i rumor sulla presenza del videogioco all'evento Ubisoft Forward.

A dieci anni dalla conclusione della popolare serie di fumetti, e dall'uscita di Scott Pilgrim vs The World The Game sulle console della passata generazione, sembra perciò giunto il momento per Ubisoft di riportare in auge questa proprietà intellettuale con un nuovo progetto che assumerà la forma di un remake, una remaster o di un vero e proprio sequel per PC e console.

Nel suo messaggio pubblicato su Twitter, infatti, Wright ha invitato gli appassionati della serie a considerare con estrema attenzione le dichiarazioni condivise nei giorni scorsi dal fumettista Bryan Lee O'Malley su Scott Pilgrim che sta per tornare.

Il nuovo evento Ubisoft Forward si terrà questa sera, 10 settembre, a partire dalle ore 20:00. In attesa di scoprire se Scott Pilgrim vs The World sarà tra i protagonisti della kermesse digitale, vi ricordiamo che in rete sono trapelati diversi leak su Prince of Persia Remake, la riedizione current-gen dello storico action adventure di Ubisoft.