SCP Secret Files: le indagini sul paranormale proseguono su PC e console

In coincidenza del Future Games Show della Gamescom 2022, gli sviluppatori di GameZoo Studio e i produttori di Pixmain hanno svelato in video la data d'uscita di SCP Secret Files, la "collezione di esperienze horror" da vivere su PC tra pochi giorni e dal 2023 su console.

Il titolo illustra le indagini svolte dalla Fondazione SCP, un'organizzazione incaricata di contenere pericolose anomalie paranormali. Il canovaccio narrativo steso da GameZoo fa da sfondo a numerose attività ingame dei generi più disparati, dai survival horror ai dungeon crawler.

Le tante esperienze ludiche da vivere ci porteranno all'interno di una misteriosa centrale idroelettrica, per poi catapultarci in una favola e, subito dopo, proiettarci in un mondo bizzarro dal sapore retrò: ogni ambientazione ha una sua storia da raccontare e delle meccaniche di gameplay da sperimentare.

Il caleidoscopico multiverso di sfide paranormali offerto da SCP Secret Files sarà accessibile su PC dal 13 settembre 2022: il trailer del Future Games Show conferma che il approderà su console nel 2023, su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le nuove immagini ingame, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.