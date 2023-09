Scream diventa un videogioco sviluppato da Supermassive? Lo sostiene un insider

Dopo sei film e pure una serie tv composta da tre stagioni, il franchise di Scream potrebbe allargarsi anche al mondo videoludico. E' quanto sostiene l'insider The Tipster, che si dice sicuro dell'esistenza di un progetto volto a portare il temibile Ghostface sulle nostre piattaforme.

Già lo scorso maggio il leaker aveva dichiarato dell'esistenza di un gioco su Scream in lavorazione, ed attraverso un nuovo messaggio su Twitter/X ribadisce quanto già rivelato in precedenza, senza tuttavia aggiungere dettagli più concreti. The Tipster non conosce in maniera certa quale studio si starebbe occupando del progetto, ma suggerisce che a svilupparlo possa esserci Supermassive Games, software house nota per Until Dawn, The Quarry e la serie di The Dark Pictures Anthology.

Chiaramente siamo nell'ambito delle più pure voci di corridoio non confermate, ma se fosse davvero così non sarebbe da escludere la possibilità di un progetto dalla forte componente narrativa ed incentrato su scelte multiple volte a modificare l'evolversi della trama, esattamente come già accaduto con i precedenti titoli dello studio britannico. Vero anche che, per quello che è lo stile tipico dei film, Scream si sposerebbe bene anche con un'impostazione multiplayer asimmetrica in stile Dead By Daylight. Non resta che attendere eventuali conferme (o smentite) ufficiali.

Sappiamo invece con certezza che Supermassive Games lavora a Little Nightmares 3, il nuovo episodio della serie Platform a tinte horror in uscite nel corso del 2024.