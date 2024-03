Screenbound: il platform che mescola 3D e 2D è stato annunciato con un trailer

Tra le novità più chiacchierate sui social dai videogiocatori troviamo il nuovo Screenbound, un titolo che propone meccaniche di gioco molto particolari e dalla longevità potenzialmente infinita.

Il gioco è un colorato platform con visuale in soggettiva il cui protagonista è un ragazzino che, dopo aver frugato nel garage, trova una speciale invenzione di sua madre: il Quantum Boy (Qboy), un dispositivo simile ad un Game Boy Color che permette di osservare la realtà in due dimensioni. Ci ritroveremo quindi ad esplorare aree tridimensionali mentre il ragazzo impugna il dispositivo sul quale la stessa mappa viene visualizzata come in un classico platform 2D della vecchia console Nintendo. Per poter avanzare, dovremo sfruttare entrambe le visuali, sebbene il movimento sia condiviso tra le due 'dimensioni'.

Come dicevamo, la longevità di Screenbound è potenzialmente infinita ed il motivo di questa affermazione è molto semplice: a disposizione dei giocatori verrà messo un editor dei livelli in due dimensioni. Ciò che stupisce, è il fatto che il gioco analizzerà le mappe create dai giocatori e genererà in maniera automatico la loro versione tridimensionale. Insomma, con uno strumento simile in mano alla community potremmo vederne delle belle.

Al momento non conosciamo la data d'uscita del gioco, ma chi è interessato può aggiungerlo alla lista dei desideri sulla pagina ufficiale Steam, l'unica piattaforma al momento confermata.

Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti oggi su