Scribblenauts Mega Pack è disponibile da oggi nei negozi!

Warner Bros Interactive Entertainment ha oggi annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi di grande successo che contiene le versioni migliorate di Scribblenauts Unlimited e Scribblenauts Unmasked A DC Comics Adventure con dei contenuti nuovi per entrambi i titoli.

Il gioco è già disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di 29,99 euro. Scribblenauts Unlimited è costituito da un vasto mondo aperto a scorrimento laterale con paesaggio ed elementi ad alta definizione e disegnati a mano. I giocatori aiutano l'eroe, Maxwell, a risolvere sfide e rompicapi complessi evocando oggetti di qualunque tipo, da un "hoverbus colossale" a un "tornado di fuoco microbico". Scribblenauts Unlimited possiede ora due nuovi livelli bonus, supporta la condivisione online degli oggetti creati dall'utente, offre una modalità aggiornata a due giocatori e include l'intuitivo sistema di inserimento testo in stile "girasole".

Scribblenauts Unmasked A DC Comics Adventure fonde la creatività illimitata di Scribblenauts con migliaia di personaggi e oggetti DC, tutti disegnati nel classico stile Scribblenauts. Nella sua ricerca fantasiosa e divertente insieme ai supereroi e superciminali DC, Maxwell visiterà i luoghi più emblematici targati DC, come Gotham City, Metropolis, Atlantide e due ambienti bonus: Titans Tower, messa sotto attacco del terribile demone Trigon, e Belle Reve, la base operativa della Task Force X. Scribblenauts Unmasked A DC Comics Adventure è anche stato arricchito da centinaia di nuovi personaggi, oggetti e costumi DC come Sun Boy, Tawky Tawny ed El Dorado per deliziare e sorprendere i fan più sfegatati della DC.