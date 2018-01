Scribblenauts Showdown annunciato per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

ha annunciato, un nuovo videogioco della fantasiosa serie puzzle-azione che ne espande la creatività introducendo due nuove modalità party per 1-4 giocatori.

Scribblenauts Showdown sarà disponibile dall’8 marzo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

"Scribblenauts Showdown diverte con la fantasia e l'umorismo tanto amati dai fan di Scribblenauts uniti a nuovi elementi social che permettono di sfidare amici e familiari", ha dichiarato Steven Chiang, vicepresidente esecutivo del settore produzione di Warner Bros. Interactive Entertainment. "I giocatori di qualunque livello di abilità potranno mettere alla prova la propria fantasia con lo stile di gioco party, rapido e avvincente".

Nella modalità Showdown del gioco, un massimo di quattro giocatori dovrà affrontarsi a colpi di immaginazione e puntare alla vittoria giocando bene le proprie carte e usando tanta creatività. Nei minigiochi di parole i concorrenti dovranno evocare il miglior oggetto o personaggio a partire dall'enorme dizionario di Scribblenauts, che comprende oltre trentamila parole, per superare in astuzia l’avversario. I minigiochi di velocità, invece, premiano chi completa per primo una certa sfida. Una mappa in stile "gioco da tavolo" mostra i progressi dei giocatori. Con tanti modi diversi per recuperare terreno, la vittoria è alla portata di tutti: questo mantiene alto l'entusiasmo fino alla fine!

Nella modalità Versus, due giocatori si sfidano in oltre 25 minigiochi che cambiano ad ogni sessione. I minigiochi sono disponibili anche per un giocatore singolo. Questa modalità consente di giocare ininterrottamente: i giocatori si succedono partita dopo partita, per un divertimento senza sosta.

La modalità Sandbox, la tanto apprezzata oasi creativa di Scribblenauts, permette a uno o due giocatori di raggiungere mete in otto nuovi livelli evocando qualunque oggetto possano immaginare, guadagnando così Starite nascoste e raggiungendo obiettivi. I giocatori possono anche scatenare la fantasia evocando qualunque oggetto riescano a immaginare e guardando le loro creazioni interagire in modi del tutto inaspettati.

Per divertirsi ancora di più in famiglia, i giocatori possono scegliere o creare il proprio Scribblenauts originale, sempre disegnato nel classico stile Scribblenauts, che li rappresenterà all’interno del gioco. Lo Scribblenaut può essere personalizzato ulteriormente con abbigliamento e accessori unici ottenendo Starite e completando obiettivi.