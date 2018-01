Scribblenauts Showdown compare nel database dell'ESRB

Dopo le apparizioni in Corea e su Play-Asia, Scribblenauts Showdown fa la sua comparsa anche nel database dell', l'ente americano che si occupa di classificare i videogiochi in arrivo negli Stati Uniti.

L'ente ha valutato il gioco nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ad oggi però Scribblenauts Showdown non è ancora stato annunciato da WB Games. Secondo il rivenditore Play-Asia, il lancio è previsto per il mese di marzo sulle tre piattaforme indicate poco sopra.

L'ultimo episodio della serie, Scribblenauts Unmasked A DC Comics Adventure, è stato pubblicato nel 2013 su Wii U, Nintendo 3DS e PC, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica. Il 2018 sembra essere dunque l'anno giusto per il ritorno di Scribblenauts.