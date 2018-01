A inizio dicembre un leak aveva svelato l'esistenza di Scribblenauts Showdown , nuovo episodio della serie sviluppata dae pubblicata da, il cui ultimo capitolo è stato pubblicato nel 2013. Oggi, il gioco è comparso nei listini di Play-Asia.

Il noto rivenditore ha inserito in catalogo le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Scribblenauts Showdown, con uscita apparentemente prevista per marzo 2018, al prezzo budget di 39.99 euro (scontato a 38,02 euro).

Non è escluso che il reveal di Scribblenauts Showdown possa essere imminente, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte del publisher Warner Bros Interactive Entertainment.