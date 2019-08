Lo scrittore di Borderlands 3 vorrebbe realizzare un sequel di Tales from the Borderlands

Con Telltale Games tornata in vita grazie a LCG Entertainment, molti fan hanno cominciato ad interrogarsi sul futuro delle sue serie più celebri. Batman e The Wolf Among Us sono ancora nelle mani di Telltale, mentre The Walking Dead è ormai appannaggio di Skybound.

Di Tales from the Borderlands, invece, non ne sappiamo nulla al momento. Nonostante il mistero che aleggia attorno al destino dell'IP, il co-lead writer di Borderlands 3, Sam Winkler, ha avuto modo di discutere dell'apprezzata serie di Telltale Games, che fa pienamente parte nel canone del franchise di Gearbox. A tal proposito, Winkler ha dichiarato: "Mi piacerebbe riprendere la storia di Tales from the Borderlands da dove l'avevamo lasciata al termine della prima stagione. Ci sono così tante questioni in sospeso, e anche se includeremo alcuni dei suoi personaggi in Borderlands 3, ci sono ancora molti punti di domanda".

In Borderlands 3 non mancheranno dei rimandi alla serie. Alcuni personaggi, come Rhys, torneranno anche nel terzo capitolo. Inoltre Winkler ha dichiarato: "Sono un irriducibile fan di Tales, e ho inserito alcuni riferimenti che strizzeranno l'occhio ai fan, inducendoli ad aggiornare qualche articolo delle wiki". Per scoprire di cosa si tratta, dovremo attendere l'uscita del gioco completo, fissato per il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ieri, intanto, durante il panel al PAX West 2019 Gearbox ha svelato un mucchio di informazioni sull'endgame di Borderlands 3 e ha annunciato l'arrivo di Borderlands 2 VR su PC.