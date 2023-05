Uno scrittore di Dragon Age contro le IA che generano dialoghi: 'Sono senz'anima'

La questione IA sta diventando sempre più d'attualità nel panorama videoludico. E se un'azienda come Ubisoft vuole puntare forte sulle IA per il futuro, altri esponenti dell'industria videoludica hanno invece una visione molto più negativa sul tema, come un autore della serie di Dragon Age.

David Gaider, ex membro di BioWare ed in passato Lead Writer dell'apprezzata serie Action/RPG fantasy, sostiene infatti che il prodotto delle intelligenze artificiali è tutt'altro che brillante, definendolo non solo "poco brillante", ma anche "senz'anima". Gaider esprime il suo pensiero su Twitter commentando un articolo di The Guardian incentrato sulla demo di un gioco con dialoghi interamente generati da un'IA, e spiega che, quando in passato lui ed il suo team avevano provato ad utilizzare simili tecnologie, i risultati emersi lasciavano sempre a desiderare.

"Ah sì, il sogno di contenuti generati in maniera procedurale. Anche BioWare ci ha pensato più volte: e se non fosse necessario che ogni conversazione fosse fatta su misura?", afferma Gaider per poi proseguire: "Ogni volta il team credeva collettivamente e fermamente che ciò fosse possibile e fosse a portata di mano. Ed ogni volta abbiamo scoperto che, anche quando le linee procedurali erano scritte da mani umane, il prodotto finale una volta composto era poco brillante e senz'anima".

"E' davvero questo - si chiede il writer nel corso del thread - ciò che vogliono i giocatori? Contenuti superficiali che coprono le basi senza andare oltre, solo per tenersi impegnati? Immagino però che alcuni team si convinceranno che le IA possono fare meglio, agire come esseri umani e creare al volo narrative profonde". Per Gaider un lavoro simile svolto dall'IA non andrebbe oltre la creazione di fetch quest in stile MMORPG, restando sempre ferma in superficie. E nonostante ciò, Gaider si dice sicuro che numerose compagni ci proveranno comunque lo stesso a puntare sulle IA, con risultati che si riveleranno fallimentari.

Cosa ne pensate delle parole dell'ex writer di BioWare? In precedenza lo stesso Gaider aveva inoltre dichiarato che BioWare non rispettava il lavoro degli scrittori, sostenendo come in passato i rapporti tra gli autori ed i dirigenti erano divenuti molto tesi.