Basta scrivere per creare giochi: l'IA generativa arriva su Roblox

Dare sfogo alla propria creatività creando un gioco tramite banali descrizioni testuali è probabilmente uno dei grandi sogni dei videogiocatori. Ebbene, grazie all'avvento dell'IA generativa, ovvero alla tecnologia che sta spopolando tramite servizi come ChatGPT di OpenAI, si stanno effettuando passi in tal senso. Di mezzo c'è Roblox.

Infatti, come riportato anche da The Verge, la popolare piattaforma che consente pressoché a chiunque di realizzare un'esperienza ludica ha mostrato come risulta possibile applicare strumenti di intelligenza artificiale generativa in questo contesto. Più precisamente, in un rapido video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Roblox a metà febbraio 2023, si vedono diversi scenari interessanti.

Basta infatti una descrizione come "brushed metal diamond plate pattern" per avere un'automobile di quel tipo (per i developer all'ascolto, sì: si fa riferimento ai material). Inoltre, risulta ancora più "impressionante" la possibilità di fornire indicazioni come "attiva o disattiva i fari quando l'utente preme H" ("toggle the headlights when the user presses H") per far generare all'IA il codice.

In parole povere, Roblox sta cercando di rendere più rapida e accessibile la procedura per creare un'esperienza all'interno della sua piattaforma. Certo, per quanto disponga di un ampio bacino d'utenza, Roblox rappresenta una piattaforma per certi versi "limitata" e viene comunque richiesta una certa competenza per sfruttare il tutto, ma quanto mostrato delinea sicuramente uno scenario intrigante, ad esempio per coloro che hanno intenzione di muovere i primi passi in questo mondo.

In questo contesto, i creatori di Roblox pensano che sia giunto il momento in cui l'IA riesce a comprendere le intenzioni dei creativi, aiutando questi ultimi a dare libero sfogo alla propria creatività anche se non sono propriamente "in gamba" col codice. Per questo, il succitato video potrebbe risultare potenzialmente "impressionante" per chi non conosce questo mondo.

Per ora i team di Roblox stanno lavorando per testare e implementare in via sperimentale nelle prossime settimane due nuovi strumenti legati all'IA generativa, ovvero quelli indicati in precedenza (relativi a material e "completamento del codice"). Per maggiori dettagli sulla novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Roblox.